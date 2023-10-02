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وظائف شاغرة لدى شركة تحكم

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة تحكم
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تحكم

وبيّنت شركة تحكم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة لأعمال، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مساعد مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مدير العلاقات التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تحكم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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