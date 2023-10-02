رومارينيو يتألق أمام الفرق الإيرانية وظائف شاغرة لدى شركة تحكم رازوفيتش: مواجهة باختاكور مهمة ونسعى للوصول بعيدًا بآسيا الأفاعي الهاربة تثير الذعر في بريطانيا الفيحاء يسعى لتصحيح مساره بآسيا ضد باختاكور قصة سجين : نصف أهلي ماتوا وما شفتهم بسبب المخدرات رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان ترامب لقاضي المحاكمة: بياناتي المالية سليمة وأنا الأول في الانتخابات النصر يبحث عن رقم استثنائي بدوري أبطال آسيا نادي الفتح يُطالب فرق دوري روشن بدعم باتنا أمام رونالدو
أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة تحكم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة لأعمال، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– مساعد مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.
– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– مدير العلاقات التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة تحكم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)