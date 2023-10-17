وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى

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أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل المرافق المؤسسي.
– مسؤول مبيعات التجزئة.
– مسؤول مبيعات كبار الشخصيات.
– مدير تنفيذي الإستراتيجية.
– مدير منصة البيانات.
– مهندس أول ما قبل البيع.
وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)