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وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل بالرياض وجدة والدمام على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مراقب صيانة النظام (وظائف متعددة).
– مهندس معماري.

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المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم
– البكالوريوس

التخصصات المطلوبة:

– الاتصالات
– الإلكترونيات
– نظم المعلومات
– علوم الحاسب
– هندسة النظم
– الهندسة
– أو مايعادلها

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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