وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل بالرياض وجدة والدمام على النحو التالي:
– مراقب صيانة النظام (وظائف متعددة).
– مهندس معماري.
– الدبلوم
– البكالوريوس
– الاتصالات
– الإلكترونيات
– نظم المعلومات
– علوم الحاسب
– هندسة النظم
– الهندسة
– أو مايعادلها
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