وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل بالرياض وجدة والدمام على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مراقب صيانة النظام (وظائف متعددة).

– مهندس معماري.

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس

التخصصات المطلوبة:

– الاتصالات

– الإلكترونيات

– نظم المعلومات

– علوم الحاسب

– هندسة النظم

– الهندسة

– أو مايعادلها

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا