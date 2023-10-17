وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظيفة إدارية (لا تشترط الخبرة السابقة) للعمل في جدة لحملة البكالوريوس على النحو التالي:
– محلل القوى العاملة الاستراتيجية (Strategic Workforce Analyst)
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.
القيام بتحليل الإنتاجية والوقت المستغرق في الوظائف والأنشطة لتقدير عبء العمل والدعم في إجراء تحليل لمتطلبات خط الأساس الحالي للقوى العاملة والتوقعات المستقبلية ودراسة الحاجة إلى صيانة وإنشاء وإزالة أي وظيفة داخل الشركة وتأثيرها على توزيع القوى العاملة وتقديم التوصيات.
شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا