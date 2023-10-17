Icon

مجلس الوزراء: إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة وتنظيم هيئة التطوير الدفاعي Icon وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية Icon منصات عالمية تحذف أغنية لطيفة التونسية Icon تعديل الرواتب هل يؤثر على دعم حساب المواطن؟ Icon طيران ناس يطلق رحلة مباشرة بين أنقرة وجدة ابتداءً من 7 نوفمبر Icon بموافقة الملك سلمان.. منح 300 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة Icon رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش Icon موعد إجازات الفصل الدراسي الأول المتبقية Icon إيقاف 14 شخصاً احتالوا على مواطنين بحجة الاستثمار في العملات الرقمية Icon رصاصة في الصدر تنهي حياة منفذ هجوم بلجيكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لا يشترط الخبرة

وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظيفة إدارية (لا تشترط الخبرة السابقة) للعمل في جدة لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

المسميات الوظيفية

– محلل القوى العاملة الاستراتيجية (Strategic Workforce Analyst)

قد يهمّك أيضاً
كريستيانو رونالدو: مستمتع باللحظة ولا أفكر في الاعتزال

كريستيانو رونالدو: مستمتع باللحظة ولا أفكر في الاعتزال

تاريخ مواجهات مصر والجزائر

تاريخ مواجهات مصر والجزائر

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

الوصف الوظيفي:

القيام بتحليل الإنتاجية والوقت المستغرق في الوظائف والأنشطة لتقدير عبء العمل والدعم في إجراء تحليل لمتطلبات خط الأساس الحالي للقوى العاملة والتوقعات المستقبلية ودراسة الحاجة إلى صيانة وإنشاء وإزالة أي وظيفة داخل الشركة وتأثيرها على توزيع القوى العاملة وتقديم التوصيات.

نبذة عن الشركة:

شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة
آخر الاخبار

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة

آخر الاخبار
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا
العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا

العالم
مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع
العالم

مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع

العالم
هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟
أخبار رئيسية

هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي...

أخبار رئيسية
بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي
السعودية اليوم

إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة

السوق
سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين
السوق

سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى...

السوق