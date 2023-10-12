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وظائف شاغرة لدى شركة روشن

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة روشن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مستشار عقاري أول.

– أخصائي أول دعم المبيعات.

– أخصائي أول التقارير المالية.

– مدير التخطيط الرئيسي.

– أخصائي أول عمليات التسليم.

– مدير المباني.

– مدير تسويق المشاريع.

– محلل أول مكتب خدمات تقنية المعلومات.

– أخصائي عمليات التسليم.

– مدير مشاريع تقنية المعلومات.

– مدير حوكمة تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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