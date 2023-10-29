ثلاثية تُهدي الفوز لـ ليفربول ضد نوتنغهام الشيخ المطلق يوضح حكم خصم المخالفات المرورية من راتب السائق رابط التسجيل في مبادرة تعليم الباحة لتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل رونالدو ومحرز وباتنا الأكثر صناعة للأهداف لحظة تدفق الشلالات بعد أمطار تبوك مساند: 2000 ريال ومنع العمل بالسعودية عقوبة العاملة المنزلية المخالفة حساب المواطن يرد على سؤال : متى تصدر الأهلية؟ خسارة الأهلي ضد صن داونز بهدف
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي ممثل العمليات التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)