وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف إلكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).
– مشرف ميكانيكي أول/ التايفون (الطائف).
– مشرف ميكانيكي/ التايفون (الطائف).
– مشرف فني خلية التدريب/ التايفون (الطائف).
– مسؤول جدولة الصيانة (الطائف).
– مشرف أول صيانة المعدات/ التايفون (الطائف).
– مشرف أول التسليح/ التايفون (الطائف).
– منسق مشروع أول (الرياض).
– مهندس طيران أول (الرياض).
– مشرف البرامج والتطبيقات (الرياض).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)