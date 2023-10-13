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وظائف شاغرة لدى شركة Baker Hughes

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة Baker Hughes
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الظهران، والدمام.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مطور أول برمجيات (الظهران).

– منسق تقديم الخدمة/ خدمات الحفر (الظهران).

– عالم بيانات رئيسي (الظهران).

– أخصائي ميداني أول (الدمام).

– أخصائي ميداني/ حفرة البئر (الظهران).

– أخصائي ميداني أول/ الخطوط الملاحية (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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