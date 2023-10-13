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وظائف شاغرة لدى شركة EY في 3 مدن

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة EY في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول التمويل المستدام والتقارير (الرياض).

– مساعد أول التسعير (الرياض).

– مساعد مدير الضرائب (الرياض).

– مساعد تقنية المعلومات (الرياض).

– مستشار/ أعمال الاستشارات الضريبية (الرياض).

– مساعد مدير/ أعمال الاستشارات الضريبية (الخبر).

– تنفيذي العقارات والضيافة والإنشاءات (جدة).

– مدير الضرائب/ الامتثال العالمي (الخبر).

– مدير أول تصميم المنتجات والابتكار (الرياض).

– مساعد مدير استشارات أعمال مخاطر التكنولوجيا (الرياض).

– مستشار أول تقييمات المراجعة (الرياض).

– مهندس حلول/ استشارات تقنية (الرياض).

– تنفيذي التقييم (الرياض).

– مدير إدارة المخاطر المؤسسية (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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