وظائف شاغرة لدى طيران الرياض

أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنتاج/ المبيعات الرقمية المباشرة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير قنوات التواصل المملوكة والمكتسبة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير القنوات الإعلامية المدفوعة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)