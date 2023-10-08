وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير هندسة بيانات تقنية المعلومات (الرياض).

– استشاري وظيفي أول (الرياض).

– مطور أول (الرياض).

– مدير أول البناء (جازان).

– أخصائي خدمة العملاء (الرياض).

– أخصائي خدمات الترويج (الرياض).

– مهندس المخاطر (الرياض).

– أخصائي أول تخطيط أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

– أخصائي تقنية المعلومات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)