Icon

وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار Icon وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بجازان Icon وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon مشاهد مروعة لأعنف زلزال يضرب أفغانستان منذ عقدين Icon فوز ثمين لـ آرسنال ضد مان سيتي يصعد به لصدارة الدوري الإنجليزي Icon وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن Icon وظائف شاغرة لدى طيران أديل Icon القنوات الناقلة لـ مباراة غرناطة ضد برشلونة Icon احسب قيمة دعم حساب المواطن بعد المحددات الجديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
كثرة الواجبات والاختبارات تحسن مستوى الطالب وقد تصيبه بالاكتئاب!

كثرة الواجبات والاختبارات تحسن مستوى الطالب وقد تصيبه بالاكتئاب!

أسعار النفط تنخفض أكثر من 3 دولارات للبرميل

أسعار النفط تنخفض أكثر من 3 دولارات للبرميل

– مدير هندسة بيانات تقنية المعلومات (الرياض).

– استشاري وظيفي أول (الرياض).

– مطور أول (الرياض).

– مدير أول البناء (جازان).

– أخصائي خدمة العملاء (الرياض).

– أخصائي خدمات الترويج (الرياض).

– مهندس المخاطر (الرياض).

– أخصائي أول تخطيط أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

– أخصائي تقنية المعلومات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام
مشاهير

وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام

مشاهير
عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق النفط العالمية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق...

السعودية اليوم
الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف
حصاد اليوم

الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول...

حصاد اليوم
الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية
أخبار رئيسية

الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية

أخبار رئيسية
رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق
العالم

رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق

العالم
255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في عسير
السعودية اليوم

255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني...

السعودية اليوم
6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها استخدام التالف
آخر الاخبار

6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها...

آخر الاخبار
ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3
تكنولوجيا

ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3

تكنولوجيا