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وظائف شاغرة لدى فروع شركة EY

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مستشار أول الخدمات المالية/ التنظيم والتقارير.

– أخصائي أول الامتثال المحاسبي والتقارير.

– مستشار أول/ المخاطر المؤسسية.

– مستشار أول/ الخدمات الاستشارية للمحاسبة المالية.

– مدير أول استشارات الأعمال/ المخاطر المؤسسية.

– مدير خدمات تغير المناخ والاستدامة.

– مستشار/ استشارات الضرائب الدولية.

– مساعد مدير خدمات النزاهة.

– أخصائي تخطيط القوى العاملة.

– مدير الضرائب غير المباشرة.

– مدير الامتثال المحاسبي والتقارير.

– مساعد مدير خصوصية البيانات وحمايتها.

– مستشار أول الضرائب غير المباشرة.

– مساعد مدير خدمات الضرائب والمعاملات الدولية.

– رئيس إدارة الضمان/ تخطيط القوى العاملة.

– مساعد مدير التصميم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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