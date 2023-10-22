وظائف شاغرة لدى مجموعة عبداللطيف جميل

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أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من الدمام، وجدة، والرياض.
وأبرزت شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الحسابات الرئيسية (الدمام).
– أخصائي الحسابات الرئيسية (جدة).
– سائق (الرياض).
– منسق مبيعات (الرياض).
وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)