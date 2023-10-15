وظائف شاغرة لدى مركز الرقابة على الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة عمليات التدريب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير عام التدقيق والالتزام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم البيئة).

– مدير عام التراخيص والتصاريح: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم بيئية، أو هندسة بيئية).

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)