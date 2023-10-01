Icon

ميتروفيتش يُنافس تاليسكا وباتنا على هدف الجولة Icon جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن موعد المقابلات الشخصية على الوظائف الهندسية Icon وظائف شاغرة بشركة المتقدمة للبتروكيماويات Icon ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام وتشيلسي Icon أرضية ملعب آزادي تثير سخرية نيمار Icon حساب المواطن : تغيير الجوال عن طريق أيقونة النفاذ الوطني Icon التعادل يحسم مباراة نوتنغهام فورست ضد برينتفورد Icon فرنسي يدير مباراة نابولي ضد ريال مدريد Icon الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية Icon موعد مباراة نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، والخدمات الصحية بنجران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الثنيان: أنا من عائلة تشجع الهلال والكفاءة هي الأساس لرئاسة النادي

الثنيان: أنا من عائلة تشجع الهلال والكفاءة هي الأساس لرئاسة النادي

مواصلة التألق شعار مباراة الفتح ضد الوحدة

مواصلة التألق شعار مباراة الفتح ضد الوحدة

– أخصائي طب باطنة عام.

– طباخ.

– فني شبكات حاسوب.

– أمين صندوق.

– مشرف مراقبة الأنظمة.

– منسق جودة.

– أخصائي أول أمراض اللثة.

– أخصائي أول علاج جذور الأسنان.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات تصل 346 م
السعودية اليوم

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات...

السعودية اليوم
التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع في كافة المدارس
السعودية اليوم

التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات التواصل في التعلم
السعودية اليوم

إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات...

السعودية اليوم
مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن
العالم

مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن

العالم
ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد
الرياضة

ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان...

الرياضة
مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب أن توأد
السعودية اليوم

مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في العليان القابضة

وظائف
درنة الليبية تستنجد
العالم

درنة الليبية تستنجد

العالم