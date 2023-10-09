وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول

وبيّنت إدارة معهد خدمات البترول، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب اللغة الإنجليزية: شهادة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدرب رياضيات: شهادة البكالوريوس في تخصص الرياضيات.

– مسؤول الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)