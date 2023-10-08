وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين

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أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول استقطاب مواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشریة، أو ما یعادلھا.
– مصمم جرافيك: شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي، أو ما یعادلھا.
وأوضحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)