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وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير إدارة تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– كبير أخصائي عقود: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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