وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي اقتصاديات الغير نفطية.

– أخصائي أول اقتصاديات الغاز.

– أخصائي اقتصاديات البترول والمنتجات المكررة.

– أخصائي أول معلومات وإدارة معرفة.

– أخصائي هندسة بيانات.

– أخصائي أول هندسة بيانات.

– خبير هندسة بيانات.

– مدير مشروع.

– مدير مشروع أول.

– أخصائي أول تطوير الموردين.

– خبير توطين قطاع الكهرباء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)