وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والجبيل، وتبوك، والرياض، والطائف.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني صيانة المحركات/ الهوك (الظهران).
– أخصائي عمليات تقنية المعلومات (الجبيل).
– أخصائي عمليات تقنية المعلومات (الظهران).
– أخصائي الجودة (تبوك).
– رئيس تدريب أطقم الطائرات والحوكمة (الرياض).
– مشرف أول إلكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).
– مدير أول الصيانة/ الهوك (تبوك).
– أخصائي خلية عمليات الأسطول (تبوك).
– فني عمليات التفتيش (الظهران).
– مدير الحلول/ الأنظمة والبرامج (الرياض).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)