وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 6 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، وتبوك، والدمام، والمجمعة، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق دعم عمليات السرب (الطائف).

– رئيس فريق النفقات والمصروفات (الرياض).

– مدير الصيانة (تبوك).

– أخصائي موارد بشرية (الدمام).

– أخصائي أول العلاقات العامة (الرياض).

– مدقق/ مقيم تدريب المعايير (المجمعة).

– مهندس المقاييس/ ميكانيكا (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 2 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)