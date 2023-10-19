وظائف شاغرة للجنسين بفروع وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول أراضٍ ومحجوزات (الرياض).

– أخصائي أول تميز العلاقات (الرياض).

– سكرتير (عدد وظيفتين/ الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– مستشار قانوني (الرياض).

– أخصائي اتصالات إدارية (الرياض).

– أخصائي أول اتصالات إدارية (الرياض).

– مراقب ميداني (للجنسين/ جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)