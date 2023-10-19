القنوات الناقلة لـ مباراة التعاون ضد الاتحاد تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الخليج ولي العهد لرئيس الوزراء البريطاني: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا نجوم النصر يفاجئون كريستيانو رونالدو وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 6 مدن وظائف شاغرة للجنسين بفروع وزارة الطاقة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع وظائف شاغرة بمجموعة بن شيهون في 5 مدن 3 توضيحات من التأمينات منها خطوات معرفة المستحقات
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول أراضٍ ومحجوزات (الرياض).
– أخصائي أول تميز العلاقات (الرياض).
– سكرتير (عدد وظيفتين/ الرياض).
– سكرتير أول (الرياض).
– مستشار قانوني (الرياض).
– أخصائي اتصالات إدارية (الرياض).
– أخصائي أول اتصالات إدارية (الرياض).
– مراقب ميداني (للجنسين/ جدة).
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)