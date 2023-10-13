وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب منتخب كرواتيا يتلقى أول هزيمة له في تصفيات يورو 2024 صندوق الشهداء يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المناطق الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم 8 معايير لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية منها آلية التعويض ومدة قطع التيار القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا رئيس فلسطين يحذر بلينكن: تهجير الفلسطينيين من غزة نكبة ثانية لهم توقعات بموجة باردة مغبرة تغطي معظم السعودية تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة نيجيريا
أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في محافظة الخبر.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق التسويق.
– أمين مخزون.
– مسؤول المشتريات والمخزون.
– موظف موارد بشرية.
– مصمم جرافيك.
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)