وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول المدفوعات التجارية: شهادة الماجستير في تخصصات: (الأعمال المصرفية، إدارة الأعمال، التجارة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي رئيسي التمويل المستدام والاجتماعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (دراسات التنمية، الاقتصاد، الهندسة، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مسؤول الاتصالات الداخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحافة، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)