وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك، عن فتح بوابة القبول والتسجيل للوظائف العسكرية للرجال والنساء، من رتبة (رقيب وحتى جندي)، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

شروط وظائف وزارة الدفاع

وبيّنت الوزارة أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يقل عمر المتقدم/ـة عن (ثمانية عشر) عاماً، ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم للرجال، و(155) سم للنساء.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حصول المتقدم على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن لا يكون المتقدم/ـة متزوجاً من غير سعودي الجنسية.

– أن تحمل المتقدمة بطاقة هوية وطنية مستقل.

– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع على الرابط (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 21 ربيع الثاني 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 25 ربيع الثاني 1445هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)