Icon

مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق Icon سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي Icon الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي Icon حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي Icon بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي Icon ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال Icon أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة Icon موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي Icon بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام Icon سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الدفاع

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الدفاع
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك، عن فتح بوابة القبول والتسجيل للوظائف العسكرية للرجال والنساء، من رتبة (رقيب وحتى جندي)، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

شروط وظائف وزارة الدفاع

وبيّنت الوزارة أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في هيئة عقارات الدولة

وظائف إدارية شاغرة في هيئة عقارات الدولة

الميكرويف يسبب سرطان سواليف وشائعات

الميكرويف يسبب سرطان سواليف وشائعات

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يقل عمر المتقدم/ـة عن (ثمانية عشر) عاماً، ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم للرجال، و(155) سم للنساء.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حصول المتقدم على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن لا يكون المتقدم/ـة متزوجاً من غير سعودي الجنسية.

– أن تحمل المتقدمة بطاقة هوية وطنية مستقل.

– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع على الرابط (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 21 ربيع الثاني 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 25 ربيع الثاني 1445هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 4...

وظائف
المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام
السعودية اليوم

المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف...

السعودية اليوم
الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس الملك
آخر الاخبار

الفتح يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس...

آخر الاخبار
فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة الرياض
السعودية اليوم

فعاليات مميزة في أسبوع الموضة والأزياء بالعاصمة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني
السعودية اليوم

ديوان المظالم يفتح باب التدريب التعاوني

السعودية اليوم
أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة
تكنولوجيا

أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف...

تكنولوجيا
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لـ مباراة...

الرياضة