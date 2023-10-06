وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني الكهرباء والأجهزة (جازان): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكهرباء، أو الأجهزة).
– فني الآلات (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل ذكاء التسويق (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الإحصاء، إدارة الأعمال، الهندسة)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)