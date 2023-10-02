وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى شركة النهدي

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق صيانة.
– مساعد مدير مشاريع تطوير الشبكات.
– مدير تخطيط العمليات اللوجستية.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)