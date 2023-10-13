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وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وحائل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشغل أول معدات (الجبيل).

– مجدول أول/ الصيانة (الجبيل).

– مشغل معدات/ الإنتاج (الجبيل).

– مهندس أول مراقبة الجودة (حائل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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