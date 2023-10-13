وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب منتخب كرواتيا يتلقى أول هزيمة له في تصفيات يورو 2024 صندوق الشهداء يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المناطق الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم 8 معايير لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية منها آلية التعويض ومدة قطع التيار القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا رئيس فلسطين يحذر بلينكن: تهجير الفلسطينيين من غزة نكبة ثانية لهم توقعات بموجة باردة مغبرة تغطي معظم السعودية تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة نيجيريا
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وحائل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل أول معدات (الجبيل).
– مجدول أول/ الصيانة (الجبيل).
– مشغل معدات/ الإنتاج (الجبيل).
– مهندس أول مراقبة الجودة (حائل).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)