وظائف في غرفة الطائف للكوادر الوطنية

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أعلنت غرفة الطائف، مساء اليوم الخميس، عن توفر عدد من الشواغر الوظيفية للكوادر الوطنية.
وقالت غرفة الطائف في تدوينة لها عبر منصة إكس: إن الشواغر الوظيفية هي:
– مساعد الأمين العام
– مدير الإدارة المالية
– مدير إدارة الموارد البشرية
– مدير إدارة الاتصال المؤسسي
– مساعد مدير إدارة الموارد البشرية
ونشرت الغرفة مجموعة من الصور تبين الشروط الواجب توفرها للتقديم وتفاصيل الوظائف، وهي كما يلي: