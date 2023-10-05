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وظائف في غرفة الطائف للكوادر الوطنية

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
وظائف في غرفة الطائف للكوادر الوطنية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت غرفة الطائف، مساء اليوم الخميس، عن توفر عدد من الشواغر الوظيفية للكوادر الوطنية.

وقالت غرفة الطائف في تدوينة لها عبر منصة إكس: إن الشواغر الوظيفية هي:

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الوظائف

– مساعد الأمين العام

– مدير الإدارة المالية

– مدير إدارة الموارد البشرية

– مدير إدارة الاتصال المؤسسي

– مساعد مدير إدارة الموارد البشرية

ونشرت الغرفة مجموعة من الصور تبين الشروط الواجب توفرها للتقديم وتفاصيل الوظائف، وهي كما يلي:

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