وظائف لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

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أعلنت تعلن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) عن طرح عدد من الوظائف في مقرها الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
– مسؤول أعلى أعمال – الدعم المركزي (Sr. Officer – Business Support Job)
– خبير العمليات الأكاديمية (Expert – Academy Operations Job)
– أخصائي تطوير المواهب والتطوير الوظيفي (ecialist – Talent and) Career Development Job)
– خبير العناية بالموظفين (Expert – Employee Care Job)
– خبير التعلم والتطوير الداخلي (Expert – Internal Learning) Development Job)
– أخصائي دعم الأعمال (Business Support Specialist Job)
– أخصائي الثقافة والاندماج (Specialist – Culture & Engagement Job)
– برنامج صناع المستقبل – تدريب تعاوني (Coop Student Job)
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
– توفر الخبرة حسب المتطلبات الموضحة في الوصف الوظيفي.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– مهارات في التواصل مع الآخرين.
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (مركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقا) هي هيئة حكومية سعودية تعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية السعودية 2030.
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا