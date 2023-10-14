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لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بالرياض

وظائف لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
وظائف لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت تعلن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) عن طرح عدد من الوظائف في مقرها الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– مسؤول أعلى أعمال – الدعم المركزي (Sr. Officer – Business Support Job)

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– خبير العناية بالموظفين (Expert – Employee Care Job)

– خبير التعلم والتطوير الداخلي (Expert – Internal Learning) Development Job)

– أخصائي دعم الأعمال (Business Support Specialist Job)

– أخصائي الثقافة والاندماج (Specialist – Culture & Engagement Job)

– برنامج صناع المستقبل – تدريب تعاوني (Coop Student Job)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

– توفر الخبرة حسب المتطلبات الموضحة في الوصف الوظيفي.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات في التواصل مع الآخرين.

نبذة عن الهيئة:

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (مركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقا) هي هيئة حكومية سعودية تعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

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