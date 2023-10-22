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وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف الجودة والصحة والسلامة والبيئة (الرياض).

– مهندس التخطيط (الجبيل).

– مهندس كهربائي (الجبيل).

– أخصائي أول كهرباء (الجبيل).

– منسق أول/ الصيانة (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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