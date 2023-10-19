القنوات الناقلة لـ مباراة التعاون ضد الاتحاد تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الخليج ولي العهد لرئيس الوزراء البريطاني: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا نجوم النصر يفاجئون كريستيانو رونالدو وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 6 مدن وظائف شاغرة للجنسين بفروع وزارة الطاقة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع وظائف شاغرة بمجموعة بن شيهون في 5 مدن 3 توضيحات من التأمينات منها خطوات معرفة المستحقات
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في منطقة مكة المكرمة.
وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس شبكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحاسوب، الاتصالات، نظم المعلومات، علم الحاسوب)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– فني دعم: شهادة الدبلوم في مجال الدعم الفني، أو ما يعادلها.
– أخصائي دعم فني: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)