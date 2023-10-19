وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس شبكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحاسوب، الاتصالات، نظم المعلومات، علم الحاسوب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– فني دعم: شهادة الدبلوم في مجال الدعم الفني، أو ما يعادلها.

– أخصائي دعم فني: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)