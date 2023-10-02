وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول هيدروجين نظيف/ البرنامج الوطني للإقتصاد الدائري للكربون.

– خبير هيدروجين نظيف/ البرنامج الوطني للإقتصاد الدائري للكربون.

– سكرتير تنفيذي.

– أخصائي أول تنسيق واتصال.

– أخصائي تنسيق واتصال.

– خبير دعم إداري.

– مسؤول إداري.

– مسؤول إداري أول.

– أخصائي دعم إداري.

– أخصائي أول صادر ووارد.

– أخصائي صادر ووارد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)