وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير هندسة الحلول/ البنية التحتية والتطبيقات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

– مساعد مدير هندسة الحلول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، إدارة البنية التحتية).

– محلل رئيسي هندسة الحلول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الاتصالات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)