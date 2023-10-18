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وظيفة براتب 4000 ريال دون دوام والتأمينات تعلق

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
وظيفة براتب 4000 ريال دون دوام والتأمينات تعلق
المواطن - فريق التحرير

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حذرت التأمينات الاجتماعية من إعلانات السعودة الوهمية داعية على عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لوهم الربح السريع دون عناء.

السعودة الوهمية

رد التأمينات جاء بعد تداول إعلان عبر منصة إكس، جاء فيه : “سعودة  براتب 4000 ريال بدون دوام .. أول راتب مدة 3 أيام وينزل بحسابك اسم الشركة (..) مدة العقد سنة أو سنتين مطلوب 30 شخصاً نساء ورجال العمر المطلوب من 18 إلى 60 سنة مع  تأمينات أو بدون تأمينات” وتضمن الإعلان اسم الشركة ورقم هاتف للتواصل معه.

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تحذير التأمينات الاجتماعية

وقالت المؤسسة إنها تحذر من التواصل أو التعامل مع الرسائل المشبوهة والتي تعود إلى حسابات وهمية وتدعي تقديم عدد من الخدمات.

عقوبات رادعة

يذكر أن النظام يعاقب كل صاحب منشأة يقوم بتسجيل شخص يثبت فيما بعد لدى التأمينات الاجتماعية بأنه لا يعمل لمصلحة المنشأة بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال أو بدفع مبلغ مقداره ضعف قيمة إجمالي الاشتراكات عن المدة المُسجلة للشخص كحد أقصى، وذلك باختيار الأكثر، وتتعدد الغرامات المفروضة بتعدد المخالفين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

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  • Xman

    هذا هو الواقع خلو تلخريط

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