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تدهورت حالته الصحية بسبب سوء التغذية

وفاة الفنان محمد فريد .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
وفاة الفنان محمد فريد .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين بمصر، مساء أمس السبت، وفاة الفنان محمد فريد، وحتى الآن لم يكشف عن تفاصيل العزاء أو الجنازة.

وفاة الفنان محمد فريد

وكانت ناهد محمد فريد ابنة الفنان الراحل محمد فريد قد كشفت تطورات حالة والدها الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله إلى المستشفى.

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وقالت ناهد، إن والدها عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة.

تدهور الحالة الصحية

وأضافت أنه بعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضاً مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم، مما استدعى إلى نقل دم إليه، مشيرة: “خلص الكيس الأول من الدم ولكن القدر لم يمهله الوقت للشفاء”.

أشهر أعمال محمد فريد

يشار إلى أن من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل “ليالي الحلمية” بأجزائه الخمسة، فيلم “حب في الزنزانة” مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني” ومسلسل “غريب في المدينة” و”الشهد والدموع” و”محمود المصري”.

كما شارك الراحل محمد فريد في فيلم “أستاذ ورئيس قسم” وفيلم “البحث عن فضيحة” وفيلم “احكي يا شهرزاد” و”الديلر” ومسرحية “راقصة قطاع عام” وغيرها من الأعمال الفنية.

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