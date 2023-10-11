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الشرطة تلاحق الجناة والدوافع لا تزال مجهولة

وفاة سعودي وإصابة زوجته بطلق ناري في كمين نصبه مسلحون بالفلبين

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
وفاة سعودي وإصابة زوجته بطلق ناري في كمين نصبه مسلحون بالفلبين
المواطن - ترجمة : سعد البحيري

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توفي مواطن وأصيبت زوجته بطلق ناري بعدما تعرضا لهجوم مسلح في كمين نصبه لهما مسلحون ليلة الثلاثاء في بلدية شريف أجواك في الفلبين فيما تواصل السلطات هناك البحث عن الجناة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية فقد أدان عمدة شريف أجواك، داتو أحمد ميترا أمباتوان، الجريمة وأمر الشرطة بتحديد هوية الجناة واعتقالهم ومحاكمتهم.

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هوية المواطن الفقيد

وبحسب قائد شرطة المدينة، فإن الفقيد يسمى “جمال” ويبلغ من العمر 50 عاما أما زوجته المصابة فتبلغ من العمر 45 عامًا، وكلاهما من سكان مقاطعة ماجوينداناو.

ونقلت الوكالة الرسمية عن قائد الشرطة القول إن المواطن الفقيد، كان يقود شاحنته الصغيرة من نوع (NER 6511)، وبجانبه زوجته وفي المقعد الخلفي كان يجلس شقيق الزوجة، مشيرًا إلى أن المواطن قُتل على الفور بينما أصيبت زوجته بطلقات نارية في جسدها خلال الساعة السادسة مساءً، فيما لم يُصَب شقيق الزوجة بأذى حيث نقل أخته المصابة إلى مستشفى مقاطعة ماجوينداناو على متن دراجة ثلاثية العجلات.

وكان الزوجان قد قاما للتو بزيارة مزرعة اشترياها مؤخرًا في بارانجاي المجاورة، وكانا متوجهين إلى المنزل عبر هذه المدينة عندما نصب لهم المسلحون كمينًا.

دوافع مجهولة

وكشفت التحقيقات الأولية أن المسلحين شوهدوا وهم يترجلون من شاحنة صغيرة ونفذوا الكمين، وقال قائد الشرطة إن الدافع وراء الهجوم وهويات مرتكبيه ما زالت مجهولة حتى وقت النشر.

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