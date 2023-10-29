Icon

موعد مباراة العودة بين الأهلي المصري وصن داونز Icon سعر المتر في حي النرجس بالرياض يصل 5 آلاف ريال Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ ليفربول ضد نوتنغهام Icon الشيخ المطلق يوضح حكم خصم المخالفات المرورية من راتب السائق Icon رابط التسجيل في مبادرة تعليم الباحة لتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية Icon وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل Icon رونالدو ومحرز وباتنا الأكثر صناعة للأهداف Icon لحظة تدفق الشلالات بعد أمطار تبوك Icon مساند: 2000 ريال ومنع العمل بالسعودية عقوبة العاملة المنزلية المخالفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
عن عمر يناهز 54 عامًا

وفاة نجم مسلسل فريندز ماثيو بيري غرقاً داخل منزله

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
وفاة نجم مسلسل فريندز ماثيو بيري غرقاً داخل منزله
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توفي الفنان العالمي ونجم مسلسل “فريندز” الأمريكي الشهير الفنان ماثيو بيري، أمس السبت، عن عمر يناهز 54 عامًا غرقاً داخل منزله.

غرق ماثيو بيري

وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية، أن بيري مات غرقًا في الجاكوزي الخاص به في منزله في مدينة لوس أنجلوس.

قد يهمّك أيضاً
مقاتلات رافال الفرنسية تنضم قريبًا للأسطول الجوي السعودي

مقاتلات رافال الفرنسية تنضم قريبًا للأسطول الجوي السعودي

سجل مميز لـ النصر ضد الفيحاء

سجل مميز لـ النصر ضد الفيحاء

وأشارت إلى أن الشرطة لم تعثر على أية مواد مخدرة في موقع الحادث.

التعافي من الإدمان

وكان بيرى، قد كشف في أبريل الماضي عن التكلفة الباهظة لرحلته للتعافي من الإدمان، أثناء حديثه مع صحيفة “نيويورك تايمز”، بينما كان يروج لمذكراته القادمة Lovers and the Big Terrible Thing.

وقال: “ربما أنفقت 9 ملايين دولار في محاولة أن أكون متيقظًا”، وأشار أيضًا إلى أنه احتفل مؤخرًا بـ18 شهرًا من التعافي.

ويبلغ صافي ثروة بيري 120 مليون دولار، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، حيث حقق الممثل 22500 دولار لكل حلقة في الموسم الأول من Friends، مع ارتفاع راتبه إلى مليون دولار لكل حلقة في الموسمين الأخيرين (تسعة وعشرة).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة

وظائف
موعد الاختبارات النهائية وإجازة الفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

موعد الاختبارات النهائية وإجازة الفصل الدراسي الأول

السعودية اليوم
فرانك كيسيه يستعيد بريقه مع الأهلي
الرياضة

فرانك كيسيه يستعيد بريقه مع الأهلي

الرياضة
الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه أمام القوة الجوية
آخر الاخبار

الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه أمام القوة الجوية

آخر الاخبار
النصر يستهدف الفوز الثاني بـ أبطال آسيا
آخر الاخبار

النصر يستهدف الفوز الثاني بـ أبطال آسيا

آخر الاخبار
تضاعف عدد الأثرياء المالكين لأكثر من 100 مليون دولار حول العالم
العالم

تضاعف عدد الأثرياء المالكين لأكثر من 100...

العالم
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أبها والرياض
آخر الاخبار

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أبها...

آخر الاخبار
‏وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الرياض على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان
الرياضة

‏وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الرياض على...

الرياضة