وفاة نجم مسلسل فريندز ماثيو بيري غرقاً داخل منزله

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توفي الفنان العالمي ونجم مسلسل “فريندز” الأمريكي الشهير الفنان ماثيو بيري، أمس السبت، عن عمر يناهز 54 عامًا غرقاً داخل منزله.
وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية، أن بيري مات غرقًا في الجاكوزي الخاص به في منزله في مدينة لوس أنجلوس.
وأشارت إلى أن الشرطة لم تعثر على أية مواد مخدرة في موقع الحادث.
وكان بيرى، قد كشف في أبريل الماضي عن التكلفة الباهظة لرحلته للتعافي من الإدمان، أثناء حديثه مع صحيفة “نيويورك تايمز”، بينما كان يروج لمذكراته القادمة Lovers and the Big Terrible Thing.
وقال: “ربما أنفقت 9 ملايين دولار في محاولة أن أكون متيقظًا”، وأشار أيضًا إلى أنه احتفل مؤخرًا بـ18 شهرًا من التعافي.
ويبلغ صافي ثروة بيري 120 مليون دولار، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، حيث حقق الممثل 22500 دولار لكل حلقة في الموسم الأول من Friends، مع ارتفاع راتبه إلى مليون دولار لكل حلقة في الموسمين الأخيرين (تسعة وعشرة).