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افتتاح بعض الأقسام في مستشفى الجعدة

وفد من تحالف دعم الشرعية يزور حجة ويجتمع مع مسؤولين محليين

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
وفد من تحالف دعم الشرعية يزور حجة ويجتمع مع مسؤولين محليين
المواطن - فريق التحرير

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زار وفدٌ من قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن ترأسه مدير العمليات العسكرية المدنية اللواء عبدالله الحبابي، يرافقه محافظ حجة عبدالكريم السنيني، محافظة حجة.

تفاصيل الزيارة

وشملت الزيارة عدة مديريات منها حجة وميدي وحيران والجعدة، حيث رافق الوفد ممثلون لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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وتهدف الزيارة إلى تقديم الدعم للأسر النازحة في محافظة حجة، من خلال دراسة إنشاء مشروع إيواءٍ لهم، وتقييم المشروعات المنفذة حتى الآن، كالآبار ومحطات تحلية المياه، والمدارس والمراكز الصحية.

تعزيز البنية التحتية

كما تم افتتاح بعض الأقسام في مستشفى الجعدة الصحي كجزءٍ من الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الصحية في المنطقة، بالإضافة إلى إطلاع الوفد على مشروع إنشاء آبار وتحلية المياه في حيران.

وفي إطار التعاون، تم الاجتماع مع مسؤولين يمنيين، بما في ذلك محافظ محافظة حجة، والسلطات المحلية، وقد تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي.

وأوضح اللواء الحبابي، خلال الزيارة أنه يجري حاليًّا العمل على دراسة التوصيات الناتجة عن هذه الزيارة لتحقيق أهدافٍ أكبر سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد اعتمادها.

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