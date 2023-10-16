هدف جوتا قد يُغير مصيره في الاتحاد معلمة قرآن ولغة عربية براتب 1700 ريال في بعض المدارس الأهلية! جدال ساخن بين العنزي والحريري بسبب ماجد عبدالله وليد الفراج: الإضاءة في الملاعب تُعيق نقل مباريات دوري روشن كيف تقي نفسك من أمراض الشتاء؟ سبعيني يقتل طفلًا مسلمًا بـ 26 طعنة في إيلينوي الأمريكية أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا صحوة منتخب ألمانيا تقلق المكسيك موعد مباراة السعودية ومالي والقناة الناقلة محمود عباس: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني
كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن أن عدم جودة أجهزة الإضاءة تُعيق نقل مباريات دوري روشن السعودي، بسبب وجود ظل في الملاعب يجعل جودة الصورة غير جيدة.
وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “هناك خطأ لا أعرف كيف مر على الجهة الهندسية في وزارة الرياضة، الملاعب تُعاني من نقص الإضاءة مثل ملعب الدمام وملعب الراكة، عدم وجود إضاءة إضافية على أحرف مظلة الملعب من الأعلى، تسببت في وجود ظل يُعيق نقل المباريات”.
وحول هذا الأمر قال الناقد الرياضي أحمد الفهيد: “تُجرى بعض التعديلات في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة بسبب الإضاءة، وأثناء النقل التلفزيوني يُوجد ظل مما يُعيق ويؤثر بالسلب على جودة الصورة”.
وأضاف الفهيد: “اللجان التي زارت ملاعب المملكة، سجلت ملاحظات مثل حجم المقعد في ملعب الملك فهد الدولي حيث إن حجم المقعد صغير ويجب أن يكون عريضًا ومطابقًا لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما اعترضوا على خروج اللاعبين من مدرجات الدرجة الثانية حيث يجب خروجهم من منتصف الملعب”.
#وليد_الفراج: الملاعب تعاني من مشكلة الإضاءة وتجعل الملعب مُظلم حتى نقل الـ 4K لن يتم 🫣
أحمد الفهيد: هناك تعديلات جديدة تم إعتمادها من وزارة الرياضة لمواصفات الملاعب
#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 15, 2023