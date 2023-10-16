Icon

هدف جوتا قد يُغير مصيره في الاتحاد Icon معلمة قرآن ولغة عربية براتب 1700 ريال في بعض المدارس الأهلية! Icon جدال ساخن بين العنزي والحريري بسبب ماجد عبدالله Icon وليد الفراج: الإضاءة في الملاعب تُعيق نقل مباريات دوري روشن Icon كيف تقي نفسك من أمراض الشتاء؟ Icon سبعيني يقتل طفلًا مسلمًا بـ 26 طعنة في إيلينوي الأمريكية Icon أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا Icon صحوة منتخب ألمانيا تقلق المكسيك Icon موعد مباراة السعودية ومالي والقناة الناقلة Icon محمود عباس: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

وليد الفراج: الإضاءة في الملاعب تُعيق نقل مباريات دوري روشن

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
وليد الفراج: الإضاءة في الملاعب تُعيق نقل مباريات دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن أن عدم جودة أجهزة الإضاءة تُعيق نقل مباريات دوري روشن السعودي، بسبب وجود ظل في الملاعب يجعل جودة الصورة غير جيدة.

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “هناك خطأ لا أعرف كيف مر على الجهة الهندسية في وزارة الرياضة، الملاعب تُعاني من نقص الإضاءة مثل ملعب الدمام وملعب الراكة، عدم وجود إضاءة إضافية على أحرف مظلة الملعب من الأعلى، تسببت في وجود ظل يُعيق نقل المباريات”.

قد يهمّك أيضاً
صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس “تسارُع لاستثمارات التنقل”

صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس “تسارُع لاستثمارات التنقل”

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية

وحول هذا الأمر قال الناقد الرياضي أحمد الفهيد: “تُجرى بعض التعديلات في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة بسبب الإضاءة، وأثناء النقل التلفزيوني يُوجد ظل مما يُعيق ويؤثر بالسلب على جودة الصورة”.

وأضاف الفهيد: “اللجان التي زارت ملاعب المملكة، سجلت ملاحظات مثل حجم المقعد في ملعب الملك فهد الدولي حيث إن حجم المقعد صغير ويجب أن يكون عريضًا ومطابقًا لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما اعترضوا على خروج اللاعبين من مدرجات الدرجة الثانية حيث يجب خروجهم من منتصف الملعب”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هوية حكم مباراة الأهلي والوحدة
الرياضة

هوية حكم مباراة الأهلي والوحدة

الرياضة
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا
السعودية اليوم

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال تمنح موراتا صدارة الهدافين
الرياضة

مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال تمنح موراتا...

الرياضة
نونو سانتو: مواجهة الغد مهمة وأتمنى عودة كورونادو وجوتا سريعًا
الرياضة

نونو سانتو: مواجهة الغد مهمة وأتمنى عودة...

الرياضة
توقعات بأمطار أعلى من المعدل على معظم المناطق خلال أكتوبر ونوفمبر
السعودية اليوم

توقعات بأمطار أعلى من المعدل على معظم...

السعودية اليوم
ميتروفيتش يُنافس تاليسكا وباتنا على هدف الجولة
آخر الاخبار

ميتروفيتش يُنافس تاليسكا وباتنا على هدف الجولة

آخر الاخبار
وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

حصاد اليوم