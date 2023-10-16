وليد الفراج: الإضاءة في الملاعب تُعيق نقل مباريات دوري روشن

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن أن عدم جودة أجهزة الإضاءة تُعيق نقل مباريات دوري روشن السعودي، بسبب وجود ظل في الملاعب يجعل جودة الصورة غير جيدة.

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “هناك خطأ لا أعرف كيف مر على الجهة الهندسية في وزارة الرياضة، الملاعب تُعاني من نقص الإضاءة مثل ملعب الدمام وملعب الراكة، عدم وجود إضاءة إضافية على أحرف مظلة الملعب من الأعلى، تسببت في وجود ظل يُعيق نقل المباريات”.

وحول هذا الأمر قال الناقد الرياضي أحمد الفهيد: “تُجرى بعض التعديلات في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة بسبب الإضاءة، وأثناء النقل التلفزيوني يُوجد ظل مما يُعيق ويؤثر بالسلب على جودة الصورة”.

وأضاف الفهيد: “اللجان التي زارت ملاعب المملكة، سجلت ملاحظات مثل حجم المقعد في ملعب الملك فهد الدولي حيث إن حجم المقعد صغير ويجب أن يكون عريضًا ومطابقًا لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما اعترضوا على خروج اللاعبين من مدرجات الدرجة الثانية حيث يجب خروجهم من منتصف الملعب”.