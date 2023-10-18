ولي العهد: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي أول تعليق لمحمد صلاح على أحداث غزة بعد كارثة المعمداني تركي الفيصل يستقل سيارة والده فما قصتها؟ خالد بن سلمان يبحث مع العليمي وأعضاء الرئاسي اليمني آخر التطورات والمستجدات مستفيدو تبوك فالي: التشطيب مشي حالك وين جودة الحياة؟! باسم يوسف يلقن الإعلامي بيرس مورغان درسًا قاسيًا بسبب غزة السديس: استهداف المدنيين لا تقرِّه الشرائع السماوية أمازون تفاجئ مستخدميها بتوصيل طلباتهم عبر المُسيرات الماركات أحد مظاهر التفاخر أم جودة تستحق؟ القوة السعودية وليس بايدن ستحدد ما سيحدث في الشرق الأوسط
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.
وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، وقد أكد سمو ولي العهد على أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مؤكدا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.
كما أكد سمو ولي العهد على أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.