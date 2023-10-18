Icon

ولي العهد: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي Icon أول تعليق لمحمد صلاح على أحداث غزة بعد كارثة المعمداني Icon تركي الفيصل يستقل سيارة والده فما قصتها؟ Icon خالد بن سلمان يبحث مع العليمي وأعضاء الرئاسي اليمني آخر التطورات والمستجدات Icon مستفيدو تبوك فالي: التشطيب مشي حالك وين جودة الحياة؟! Icon باسم يوسف يلقن الإعلامي بيرس مورغان درسًا قاسيًا بسبب غزة Icon السديس: استهداف المدنيين لا تقرِّه الشرائع السماوية Icon أمازون تفاجئ مستخدميها بتوصيل طلباتهم عبر المُسيرات Icon الماركات أحد مظاهر التفاخر أم جودة تستحق؟ Icon القوة السعودية وليس بايدن ستحدد ما سيحدث في الشرق الأوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

محمد بن سلمان
السعودية اليوم
حصاد اليوم
في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليابان

ولي العهد: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
ولي العهد: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.

التصعيد في غزة

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، وقد أكد سمو ولي العهد على أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مؤكدا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.

قد يهمّك أيضاً
الفنان الإماراتي أحمد العونان لـ”المواطن”: الجار تقدم عروضها بموسم الرياض

الفنان الإماراتي أحمد العونان لـ”المواطن”: الجار تقدم عروضها بموسم الرياض

دراسة توضح تأثير العمل ليلاً على الشهية

دراسة توضح تأثير العمل ليلاً على الشهية

كما أكد سمو ولي العهد على أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حوادث دهس الطلاب.. مأساة تنتهي ببرقية تعزية
أخبار رئيسية

حوادث دهس الطلاب.. مأساة تنتهي ببرقية تعزية

أخبار رئيسية
شواطئ أملج تبهر سفير المالديف
السعودية اليوم

شواطئ أملج تبهر سفير المالديف

السعودية اليوم
موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض الأهلية
حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض...

حساب المواطن
وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك الاستيراد والتصدير في بكين
السعودية اليوم

وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك...

السعودية اليوم
موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل في أبطال آسيا
الرياضة

موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر
وظائف

وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

وظائف
أبل تطلق قريبًا بديلًا لجوجل
تكنولوجيا

أبل تطلق قريبًا بديلًا لجوجل

تكنولوجيا
قصر أبو حجارة محاولة مبتورة لتشوية تاريخ السعودية تصدت لها الدارة
السعودية اليوم

قصر أبو حجارة محاولة مبتورة لتشوية تاريخ...

السعودية اليوم