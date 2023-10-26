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هيونداي تنشئ أكبر مصنع لها في السعودية

ولي العهد لرئيس كوريا : المرة القادمة سنقود سيارة من صناعة هيونداي في السعودية

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
ولي العهد لرئيس كوريا : المرة القادمة سنقود سيارة من صناعة هيونداي في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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“المرة القادمة سنقود سيارة من صناعة هيونداي في السعودية”.. بضع كلمات تعكس معنى الطموح والنظرة المستقبلية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

ولي العهد ورئيس كوريا

وظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقود سيارة وبجانبه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وقال له ولي العهد: “المرة القادمة، إن شاء الله، سنقود سيارة من صناعة هيونداي في السعودية”.

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يذكر أن شركة “هيونداي” الكورية قررت بناء مصنع سيارات في السعودية، ليكون بمثابة أكبر مصنع كوري جنوبي لصناعة السيارات في المنطقة.

 

لقاء ثنائي

وقبل أيام، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الكوري اجتماعاً موسعاً وجلسة مباحثات رسمية، رحب سموه في بدايتها بفخامته في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر فخامته عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وقد جرى خلال الاجتماع وجلسة المباحثات الرسمية استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

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