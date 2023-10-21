ولي العهد لرئيس وزراء كندا: نرفض سياسة التهجير للفلسطينيين في غزة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو.

وأكد سمو ولي العهد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، والتشديد على ضرورة رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع.

كما أكد سموه رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.