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بحثا حالة التصعيد العسكري في غزة

ولي العهد يؤكد لعباس وقوف السعودية المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
ولي العهد يؤكد لعباس وقوف السعودية المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وجرى خلال الاتصال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
وقد أكد سمو ولي العهد أن المملكة تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الاطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين.
كما أكد – حفظه الله – أن المملكة مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.
من جهته قدم الرئيس الفلسطيني جزيل الشكر لقيادة المملكة مقدرًا مواقفها الثابتة والجهود التي تبذلها للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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