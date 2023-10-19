Icon

الإنذارات الكاذبة تربك المطارات الفرنسية Icon القنوات الناقلة لـ مباراة التعاون ضد الاتحاد Icon تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الخليج Icon ولي العهد لرئيس الوزراء البريطاني: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا Icon نجوم النصر يفاجئون كريستيانو رونالدو Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 6 مدن Icon وظائف شاغرة للجنسين بفروع وزارة الطاقة Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع Icon وظائف شاغرة بمجموعة بن شيهون في 5 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شدد على أهمية العمل لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام

ولي العهد يؤكد لـ غوتيرس أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد بغزة

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
ولي العهد يؤكد لـ غوتيرس أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد بغزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.

بحث التصعيد العسكري في غزة

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، وأكد سمو ولي العهد أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وبذل كافة الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف الذي سيؤثر على استقرار المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
9 مكاسب من حافلات نقل الركاب بين المدن

9 مكاسب من حافلات نقل الركاب بين المدن

أعراض متلازمة اليد والقدم‬‎ والفم

أعراض متلازمة اليد والقدم‬‎ والفم

كما أكد سموه أهمية العمل لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية للمدنيين الذين هم تحت الحصار في غزة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك
أخبار السيارات

7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك

أخبار السيارات
آخرهم أحمد شراحيلي .. الرباط الصليبي يُكبد الاتحاد خسائر كبيرة
الرياضة

آخرهم أحمد شراحيلي .. الرباط الصليبي يُكبد...

الرياضة
ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح فندقين في تروجينا
حصاد اليوم

ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح...

حصاد اليوم
ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين أنا !
العالم

ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين...

العالم
مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا يحفظ الشعر النبطي
السعودية اليوم

مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا...

السعودية اليوم
43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا
العالم

43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا

العالم
الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم
الرياضة

الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم

الرياضة
في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها وخطواتها الوثابة نحو المقدمة
السعودية اليوم

في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها...

السعودية اليوم