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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الفرنسية

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ صباحاً
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الفرنسية
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأكد سمو ولي العهد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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وشدد سموه على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.

كما أكد سمو ولي العهد على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.

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