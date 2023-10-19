ولي العهد يستقبل رئيس إندونيسيا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بالرياض، فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.
وعقد سمو ولي العهد، وفخامة رئيس إندونيسيا جلسة مباحثات رسمية.
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 19, 2023
ورحب سمو ولي العهد بفخامته في المملكة، فيما عبر رئيس إندونيسيا، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.
وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.