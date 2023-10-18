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استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة السيد لي هسين لونغ.
وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.


وعقد سمو ولي العهد، ودولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، جلسة مباحثات رسمية.
ورحب سمو ولي العهد بدولته في المملكة، فيما عبر رئيس الوزراء السنغافوري، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.
وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.


فيما حضر من الجانب السنغافوري، معالي وزير الخارجية الدكتور فيفيان بالاكريشان، ومعالي وزير التعليم الأستاذ تشان تشون سينغ، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية والأسرية الأستاذ ماساجوس ذو الكفلي، ومعالي الوزير الثاني للتجارة والصناعة الدكتور تان سي لينغ، وسفير سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيت، ووكيل الوزارة الثاني للشؤون الخارجية لوك غوه، وسكرتير خاص لرئيس الوزراء جيرماين لوي، ووكيلة الشؤون الإعلامية لدى رئيس الوزراء تشانغ لي لين، ومدير عام بوزارة الخارجية صامويل تان.

   

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