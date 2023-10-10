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جرى بحث حالة التصعيد العسكري في غزة

ولي العهد يُجري اتصالين هاتفيين بملك الأردن والرئيس المصري 

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
ولي العهد يُجري اتصالين هاتفيين بملك الأردن والرئيس المصري 
المواطن - واس

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفياً اليوم بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

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اتصال بالرئيس المصري

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتم خلال الاتصال الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه في المنطقة.

وقد أكد سمو ولي العهد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

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