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السعودية كانت البلد الوحيد التي تقدمت لاستضافة مونديال 2034

ياسر المسحل: الاتحاد السعودي سيُلبي جميع متطلبات الفيفا لنيل حق الاستضافة

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
ياسر المسحل: الاتحاد السعودي سيُلبي جميع متطلبات الفيفا لنيل حق الاستضافة
المواطن - فريق التحرير

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أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن المملكة ستقوم بتلبية جميع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم لنيل حق استضافة كأس العالم لكرة القدم نسخة 2034.

125 دولة دعمت ملف الاتحاد السعودي

وقال المسحل عقب إعلان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إقامة مونديال 2034 في السعودية: “أجدد الشكر لأكثر من 125 اتحادًا كرويًّا من مختلف أنحاء العالم على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، منذ إرسال الاتحاد السعودي خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أسابيع قليلة، وهذا يدل على ثقة كبيرة مُنحت لنا من مختلف دول العالم”.

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وتابع: “ترشحنا لاستضافة كأس العالم 2034، يجسد شغف السعوديين بكرة القدم ويؤكد سعي بلادنا لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة، وهو ما يجعلنا نؤكد التزامنا في اتحاد القدم السعودي بتلبية متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لنيل حق الاستضافة”.

كأس العالم - السعودية
كأس البطولة

دعوة لجميع شعوب العالم

وأضاف: “جميع أفراد عائلة كرة القدم السعودية يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق حلم السعوديين والسعوديات برؤية بطولة كأس العالم في المملكة لأول مرة، وهي دعوة مفتوحة لجميع شعوب العالم للاستمتاع بتجربة غير مسبوقة في مختلف مناطق وطننا الغالي”.

وواصل: “ختامًا نحن نؤمن بقدرة كرة القدم الكبيرة على إلهام الأجيال القادمة ونتطلع لأن تساهم بطولة مونديال 2034 في تطوير وتنمية اللعبة في جميع أنحاء العالم”.

وكان إنفانتينو كتب عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: “سيتم تنظيم أجمل عرض في عام 2026 بكندا وأمريكا والمكسيك، وفي عام 2030 ستحتضن المغرب والبرتغال وإسبانيا المونديال مع إقامة 3 مباريات احتفالية في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، وفي 2034، ستقام البطولة في آسيا وتحديدًا بالسعودية، نحن نتحدث عن 10 دول و5 قارات سوف تحتضن 3 نسخ من المونديال، هذا ما يجعل كرة القدم لعبة عالمية حقًّا”.

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